بحث تعزيز التعاون بين «دراجون أويل» وتركمانستان في الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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رحب معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل بوفد رفيع المستوى من جمهورية تركمانستان، ترأسه أشيرغولي بيغلييف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وضم حاج محمد رجبمورادوف، وزير الطاقة التركمانستاني، وباتير أمانوف، وزير دولة رئيس مجلس إدارة تركمان غاز، وساردار ماميت جاراجايف، سفير فوق العادة ومفوض تركمانستان لدى الدولة.

وجوفانش أغاجانوف، رئيس مجلس إدارة تركمان نفط، ونيازلي نيازلييف، رئيس مجلس إدارة «مصلحة الدولة- تركمان هيميا»، وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة دراجون أويل، كل من: أحمد بطي المحيربي، وأحمد شرف، وحسين لوتاه، وقصي الشارد، والمهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني بجهود شركة دراجون أويل في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفط والغاز، والمشاريع المشتركة، وفرص التعاون المشترك في المستقبل.

وأعرب معالي الطاير عن سعادته باللقاء، مثمناً العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان، وتطرق إلى الاستثمارات التي تقوم بها «دراجون أويل»، والتي عملت لأكثر من 20 عاماً في مجال التنقيب عن النفط والغاز في بحر قزوين، لتحقيق المنفعة المتبادلة، من خلال التعاون المثمر.

لافتاً إلى أن «دراجون أويل» استثمرت في تركمانستان منذ سنة 2000 ما يصل إلى 8 مليارات دولار، متوقعاً استثمار 8 مليارات إضافية أخرى بحلول سنة 2035، وذلك في ظل تجديد شراكة الإنتاج في تركمانستان 10 سنوات إضافية بدءاً من سنة 2025.

وأوضح أن حجم إنتاج «دراجون أويل» في آبار منطقة تشيليكين بتركمانستان يصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، وتستهدف تطوير الإنتاج في حقول أخرى في السنوات المقبلة.

خطط

وأكد معاليه أن التعاون بين شركة دراجون أويل وتركمانستان سيكون له تأثير إيجابي على صناعة الطاقة في المنطقة، لافتاً إلى التزام شركة «دراجون أويل» بتعزيز حضورها ووجودها في تركمانستان، وذلك من خلال دعم خطط التوسع الحالية، وإطلاق المزيد من الاكتشافات بشكل مستدام في هذا السوق الواعد، وخلق قيمة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان تتطور بشكل كبير، وتسهم الاستثمارات الجديدة في تطوير وتوطيد العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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