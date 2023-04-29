تعاون بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«خدمة الأمين»

المصدر: (دبي - وام)

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أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مُذكرة تفاهم مع خدمة الأمين بهدف تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنوطة بهما تجاه رفع الوعي المُجتمعي وتوفير بيئة آمنة عبر إرساء المبادئ السليمة للحدّ من الظواهر الدخيلة، وذلك ضمن جهودها الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة، ومساعيها لتكريس أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وقع المذكرة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وعمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري أن مذكرة التفاهم تواكب الجهود والمسؤوليات المجتمعية التي تتبناها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والهادفة إلى تحقيق وعي مجتمعي عالي المستوى من خلال التقريب بين أفراد المجتمع والهيئات الرسمية، وتقديم برامج داعمة مخصصة من داخل المجتمعات.

ومن جهته أكد عمر الفلاسي أهمية هذا التعاون لنشر التوعية الأمنية وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، والحفاظ على الأفراد من الأفكار غير السوية وتقديم التوعية الأمنيّة للأطفال وذويهم.

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