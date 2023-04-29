«كندارم 2» تساعد على التنقل بأمان خارج المحطة الدولية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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استخدم سلطان النيادي وزميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية الذراع الروبوتية «كندارم 2» على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك لتسهيل وتيسير تنقلهما خلال مهمتهما للسير بالفضاء أمس، فيما تستخدم هذه الذراع للعديد من المهام المتنوعة.

وظائف عدة

وتعتبر الذراع الآلية «كندارم 2» جزءاً من مساهمة كندا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويبلغ طولها 17 متراً، فيما شاركت على نطاق واسع في تجميع المحطة الدولية التي تدور في المدار حول الأرض، وقد تم إطلاقها إلى المحطة في عام 2001، وتستخدم محطة الفضاء الدولية الذراع في العديد من الوظائف، إذ يمكن استخدامها في إطلاق وإصلاح الأقمار الاصطناعية، فعلى سبيل المثال تم استخدام الذراع لسحب تلسكوب هابل الفضائي في خمس مهمات إصلاح مختلفة.

احتراف كبير

وتتنوع مهمات «السير بالفضاء» الموكلة للرواد خارج المحطة الدولية ولذلك أنهى النيادي باحتراف كبير التدريب وتعزيزاً لقدراته لهذه المهمة خلال السنوات الماضية، تدريبات الذراع الروبوتية «كندارم 2» التي حصل عليها في وكالة الفضاء الكندية، وتُخصص هذه الذراع لالتقاط مركبات الشحن والعمل على مساعدة رواد الفضاء في مهام السير في الفضاء والتعامل مع الحمولات الخارجية.

تحريك الرواد

ويمكن استخدام الذراع الروبوتية الخاصة بمحطة الفضاء الدولية على المساعدة في بناء المحطة، وأيضاً لتحريك الأجزاء الجديدة إلى المكان المستهدف داخلها، ويمكن لها أيضاً أن تستخدم في تحريك رواد الفضاء حول المحطة أثناء عمليات السير الفضائية، والتعامل مع الحمولات الخارجية كما أن لها إمكانية تحريك أجزاء مختلفة من المحطة، حيث تتحرك على جانبها الخارجي مثل دودة حلزونية.

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