دبي تحتضن المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل بمشاركة 1000 جراح عالمي

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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انطلقت، صباح أمس في فندق أبراج الإمارات، فعاليات الدورة الـ10 من المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط، وذلك بحضور 1000 من الجراحين العالميين في مجال زراعة المفاصل من أكثر من 25 دولة.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي، الرئيس الفخري للمؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط «ICJR ME» مستشار جراحة وتبديل المفاصل، أن عمليات تبديل المفاصل شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الـ10 الماضية وخاصة مع تقدم الطب وظهور تقنيات جديدة مثل الروبوتات الآلية وأنظمة الملاحة والذكاء الاصطناعي.

والتي مكنت الأطباء من اختيار المقاسات المناسبة ما قلل من الأخطاء وأعطى نتائج ممتازة وهو ما انعكس على المرضى أولاً وأنظمة الرعاية الصحية لافتاً إلى أنه تم تطوير مفصل صناعي للركبة يتناسب مع المريض في دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وأيضاً تطوير مفصل آخر يتناسب مع مرضى باقي دول قارة آسيا وذلك بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة.

مبيناً أن هناك فروقاً تشريحية بين مفاصل المرضى في المنطقة العربية والمرضى في أمريكا وأوروبا ومعظم دول العالم وأبرزها شكل غضروف المفصل وأبعاده ومشيراً إلى أنه تم التوصل بشكل كامل إلى ركبة صناعية للإنسان الشرق أوسطي تراعي نمط حياته وتلائم المفصل الاصطناعي وتساعده على الجلسات العربية ما يؤدي إلى زيادة عمر المفصل.

علامة فارقة

وقال إن المؤتمر الذي أضحى علامة فارقة في تخصص المفاصل يجمع متحدثين بارزين وجراحي عظام ومدربين وممرضين وممرضات وطلبة الطب من أكثر من 25 دولة، ويركز على تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، إضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.

ابتكارات

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر تركز على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها إضافة إلى ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرائق لتبديل المفاصل، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.

ورش عمل

وبدوره قال الدكتور محمد معاذ عدي رئيس قسم العظام في مدينة الشيخ شخبوط رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقدم العديد من ورش العمل لتدريب الأطباء، ومنها ورشة عمل عن جراحة الكتف والورك وتبديل مفاصل الركب وكذلك استخدام الروبوت الآلي في تبديل الورك.

وذلك بعد أخذ قياسات المريض عن طريق التصوير الطبقي المحوري، كما سيقدم المؤتمر هذا العام أوراقاً بحثية وملصقات علمية، إضافة إلى عرض جراحات عبر الفيديو من قبل خبراء لتقديم النصائح المتعلقة بجراحات العظام، إضافة إلى جلسة اسأل الخبراء، وبرنامج تمريضي مدة يوم كامل.

وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لأطباء العظام من دول المنطقة كافة لاكتساب الخبرات العالمية وخاصة أن القائمين على ورش العمل التدريبية من خيرة الأطباء العالميين المعروفين على نطاق واسع.

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