«الصحة» تطلق حملتها التوعوية في الأسبوع العالمي للتطعيمات

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالأسبوع العالمي للتطعيمات الذي يحمل هذا العام شعار #عوض_ما_فاتك «The Big Catch Up».

وذلك ضمن مبادرة سنوية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية، وعبر تنفيذ أنشطة تثقيفية وندوات علمية ومحاضرات توعية مبتكرة، تهدف إلى نشر المزيد من التوعية والمعلومات عن أهمية التطعيم وتعزيز الإقبال على خدمات التطعيم بصورة عامة مع أهمية استكمال التطعيمات والجرعات المقررة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.

ويهدف أسبوع التطعيمات العالمي الذي يعقد بين 24 و30 أبريل الجاري إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة والمتكاملة في تشجيع استخدام اللقاحات لحماية أفراد المجتمع من جميع الأعمار من الأمراض المستهدفة بالتطعيم. وأوضحت الوزارة أن محاور الأنشطة العلمية والتوعوية في الأسبوع العالمي للتطعيمات تتضمن نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات لجميع الأفراد والأعمار حسب جداول التحصين الوطنية، وتكثيف الفعاليات التثقيفية عبر إيصال رسائل توعية بأهمية أخذ اللقاحات.

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