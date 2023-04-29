أنور قرقاش: نهنئ محمد بن راشد لتعيين مكتوم نائباً أول وأحمد نائباً ثانياً

المصدر: دبي - البيان

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم إمارة دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، متمنياً لهما التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار للإمارات وشعبها في ظل قيادتنا الحكيمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي أمس في «تويتر»: «يسرني أن أرفع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالص التهنئة بمناسبة تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد نائباً أول لحاكم إمارة دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد نائباً ثانياً، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهما لما فيه المزيد من التقدم والازدهار للإمارات وشعبها في ظل قيادتنا الحكيمة».

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