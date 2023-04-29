أحمد بن سعيد: مكتوم وأحمد بن محمد قيادات شابة تتولى المسؤولية وتحمل الأمانة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مؤكداً أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد، وسمو الشيخ أحمد بن محمد، أهل للثقة وعضيدان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وأضاف سموه: إن سموهما قيادات شابة تتولى المسؤولية وتحمل الأمانة لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدولة ينعم سكانها بالخير والأمان والازدهار.

جاء ذلك في تدوينة لسموه، نشرها أمس عبر «تويتر»، قال فيها: «هنيئاً لك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأنجالك الكرام، وخالص التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد.

أنتما أهل للثقة، وعضيدان لشقيقكما سمو الشيخ حمدان بن محمد، وقيادات شابة تتولى المسؤولية وتحمل الأمانة لتنفيذ رؤية محمد بن راشد لدولة ينعم سكانها بالخير والأمان والازدهار».

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