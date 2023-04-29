سيف بن زايد: نتمنى لمكتوم وأحمد بن محمد التوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

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بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعيين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم دبي، متمنياً لسموهما التوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة.

مباركة

جاء ذلك في تدوينة لسمو الشيخ سيف بن زايد، نشرها، أمس، عبر «تويتر»، قال فيها: «أبارك للشيخ مكتوم بن محمد بتعيينه نائباً أول، وللشيخ أحمد بن محمد بتعيينه نائباً ثانياً لحاكم دبي، وأهنئهما على الثقة الغالية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

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