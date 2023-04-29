أحمد بن محمد.. قائد تخرج في مدرسة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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يشغل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الثاني لحاكم دبي، بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رقم (21) لسنة 2023.

ويقود سموه عملية إحداث طفرة تطوير كبرى في القطاع الإعلامي المحلي، إذ يشغل سموه منصب رئيس مجلس دبي للإعلام ويسعى لتطوير المؤسسات الإعلامية في دبي بما يعزز أسس الاقتصاد الإعلامي لإمارة دبي، ويتسق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد.

الأهداف

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قد أكد أن الاقتصاد الإعلامي يُشكّل ركناً مهماً من أركان الاقتصاد الجديد الذي تعتزم دبي التحول إلى عاصمة عالمية له، ولا سيما بعدما قطعت في مضماره شوطاً كبيراً بإنجازات نوعية هيأتها لريادة الحركة الإعلامية في المنطقة، وأهلتها عن جدارة لنيل لقب عاصمة الإعلام العربي بإجماع وزراء الإعلام العرب، في الوقت الذي تستعد فيه دبي لانطلاقة إعلامية جديدة، ولا سيما في أعقاب تأسيس مجلس دبي للإعلام إيذاناً ببدء عملية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلام المحلي وتوسيع قاعدته الإعلامية بتوطيد الشراكة القائمة مع المؤسسات الأجنبية العاملة في دبي، وعقد شراكات إعلامية جديدة ترسخ مكانة دبي عاصمة إعلامية للمنطقة.

الطموح

طموحات دبي لقطاع الإعلام كبيرة، والقطاعان الحكومي والخاص شريكان في تحويلها لنجاحات تلبي احتياجات المُتلقّي وتجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد دبي مركزاً عالمياً للإعلام.. ومع تقدم عمليات التنمية الشاملة في دبي، تستمر جهود تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية الداعمة لإعلامنا المحلي ولمؤسسات الإعلام العربية والعالمية التي اختارت أن تكون مشاركة في كتابة فصول قصة النجاح الإعلامي في دبي، وصاحبة إسهام مؤثر في تمهيد طريق زاخر بإنجازات تقودنا إلى المستقبل الواعد الذي تأمله قيادتنا الرشيدة لدولتنا ومنطقتنا والعالم.

مسؤوليات

كما يشغل سموه منصب رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الخريطة المعرفية.

كما يتولى سموه رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية التي تحرص على التواصل مع شرائح المجتمع كافة، إيماناً بدورها ومسؤوليتها في نشر مبادئ وأسس الحركة الأولمبية والتعريف بالقيم الرياضية السامية التي ستعمل بدورها على نشر المحبة والمودة والسلام والإخاء.

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