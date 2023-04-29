بمرسوم من محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌّ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.

ويُلغى المرسوم رقم (5) لسنة 2008، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولاه إياها، معاهداً بالعمل وفق رؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً سموه مواصلة العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر الثقة الغالية التي أولاني إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سأعمل وفق رؤية ونهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد وسنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبها».

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