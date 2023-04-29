مكتوم بن محمد.. قائد شاب نهجه رؤية محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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يمتلك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر، في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية منذ 25 سبتمبر 2021، كما يتولى سموه منصب نائب حاكم دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير من عام 2008.

بالإضافة لمناصبه على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، يتولى سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات الهامة في الإمارة، وتتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي، حيث يتولى رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في رسم توجهات إمارة دبي ومستقبلها، وذلك في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

مسؤوليات

ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الحاكم في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008، إلى جانب رئاسة مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي شُكل في السادس من ديسمبر من عام 2017. كما يتولى سموه رئاسة ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وذلك بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، إلى جانب ذلك يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة كل من سلطة دبي للتطوير، والمجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

تشرّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد سمات القيادة والطموح وبعد النظر من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويولي سموه اهتماماً كبيراً بالاقتصاد القائم على المعرفة.

المولد والنشأة

وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في 24 نوفمبر 1983م، وهو الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووالدته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. درس سموه في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

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