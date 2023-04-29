ولي عهد عجمان يعزي بوفاة عبدالله الظاهري

المصدر: عجمان - وام

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قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عبدالله إبراهيم سعيد الظاهري، أمين السر العام لنادي عجمان عضو مجلس إدارته، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الحميدية بعجمان.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لوالد وأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضور

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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