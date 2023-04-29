سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ساموا

المصدر: أبيا - وام

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قدم عبدالله علي عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا أوراق اعتماده إلى توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا، سفيراً غير مقيم لدى ساموا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية، التي جرت بالبيت الرئاسي في العاصمة أبيا.

ونقل السبوسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى رئيس ساموا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل رئيس دولة ساموا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب السبوسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ساموا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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