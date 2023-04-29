رئيس الدولة يدعو رئيسي السنغال وأفريقيا الوسطى لحضور «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وفاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، كل على حدة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وتسلم ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، الرسالة خلال استقباله سلطان علي الحربي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السنغال، وذلك بحضور الوزير عمر دمباباه المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال.

كما تسلم فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، الرسالة خلال استقباله راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة بانغي.

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