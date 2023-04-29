«إفكو» تتبرع بمليون درهم لدعم الحالات الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، عبدالغني عبدالله، مدير عام مجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية.

وقدمت مجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية، ضمن جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية، دعماً مالياً بمبلغ مليون درهم كتبرع لصالح الحالات الإنسانية التي تتولى رعايتها شرطة دبي.

وفي نهاية اللقاء، توجه اللواء محمد المر، بالشكر الجزيل لمجموعة شركات إفكو للأغذية على مبادرتهم المجتمعية ومساعدتهم للحالات الإنسانية، مثمناً مساهمتهم الخيرية بمد يد العون لهم، والأثر الإيجابي البالغ لهذه البادرة الإنسانية في نفوس المستفيدين من المبلغ المالي.

وأوضح اللواء المر أن المبادرة تعكس القيم الإنسانية السامية والنبيلة التي يدعو إليها المجتمع الإماراتي، ويرسخ لها ضمن مبادراته، مؤكداً حرص شرطة دبي على تسليط الضوء على الخير الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء، سواء كانوا أفراداً في المجتمع أو من المؤسسات، تعزيزاً لقيم العطاء والتآزر المجتمعي.

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