تفعيل المركز الوطني لتنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي أنه اعتباراً من 18 أبريل الجاري تم تفعيل مركز العمليات الخاص بالمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي سيعمل كمظلة شاملة لإدارة حالات المتبرعين المحتملين المحولين من كل مستشفيات الدولة، وكذلك تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، ودعم مبادرات البرنامج المجتمعية، التي يتم تنفيذها من قبل قطاع المستشفيات على مستوى الدولة، وكان مؤشر الدولة لقياس التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يشير إلى وجود متبرع واحد لكل مليون نسمة في عام 2020، وأصبح 5.5 متبرعين لكل مليون نسمة في عام 2022، ويتطلع البرنامج إلى تكثيف الجهود لتحقيق نتائج ريادية، تعزز موقع الدولة وإمارة أبوظبي عملياً في هذا المجال، وتسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

ومن المزمع قياس أداء جميع المستشفيات على مستوى الدولة كل على حدة، لاختبار المشاركة والجاهزية لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع وإنقاذ حياة الآخرين، وكذلك من المخطط قياس مشاركة كل إمارة في نسبة التبرع لكل مليون نسمة، مما يتيح التخصص الملائم للموارد، وكذلك إطلاق المزيد من التدريب والمبادرات التوعوية اللازمة الاستدامة هذا البرنامج.

دعم

وفي ما يخص رفع التوعية بين أفراد المجتمع ببرنامج «حياة» فإنه سيتم حصر العدد الإجمالي للمسجلين في برنامج «حياة» من أفراد المجتمع، ونسبة التسجيل مقارنة مع عدد السكان في كل إمارة، وستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي بتقديم الدعم، من خلال إطلاق مبادرات مختلفة، بالشراكة مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وكذلك تنظيم حملات خاصة بالوقاية من فشل الأعضاء بين أفراد المجتمع.

ودعت وزارة الصحة ودائرة الصحة في أبوظبي إلى الإيعاز لمن يلزم، للتأكد من التزام أقسام العناية المركزة ومنسقي وحدة التبرع وزراعة الأعضاء في المستشفيات بإحالة كل المتبرعين المحتملين إلى مركز العمليات الخاص بالمركز الوطني، لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حسب بروتوكول إدارة عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة في الدولة، علماً بأنه توجد إجراءات موحدة للبلاغ عن الحالات الحرجة وتحويل المتبرعين المحتملين، وذلك لتسهيل مهمة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وفي إطار تبني أفضل الممارسات العالمية ولرفع مستوى الكفاءة التشغيلية تم دعوة المنشآت الصحية في الدولة إلى ترشيح الفرق الفنية المعنية لديها للمشاركة في المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال، والتي من المزمع إقامتها خلال شهري أبريل ومايو 2023، ومنها مؤتمر الابتكار في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، والذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري في لو ميريديان في دبي.

وكذلك المشاركة في أول تدريب متخصص من نوعه في المنطقة باستخدام المحاكاة السريرية لتشخيص الموت بالمعايير الدماغية، بالشراكة مع جمعية الرعاية العصبية الحرجة الأمريكي NCS لدعم وتبني معايير موحدة لتشخيص الوفاة الدماغية على مستوى الدولة، والذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل على التوالي في كل من دبي، أبوظبي، الشارقة، حيث سيحصل المشاركون على شهادة اعتماد من جمعية الرعاية العصبية الحرجة الأمريكية.

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