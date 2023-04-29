جمعية الصحفيين تنظم لقاء مفتوحاً مع طلبة إعلام سوريين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقامت جمعية الصحفيين الإماراتية في فرعها بأبوظبي لقاءً مفتوحاً مع وفد من طلبة الإعلام السوريين الذين يقومون حالياً بزيارة المؤسسات الإعلامية في الدولة، ضمن الدورة الثانية من مبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام.

حضر اللقاء الذي شارك فيه عدد من الصحفيين من أعضاء الجمعية الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور مجيب هزاع عضو لجنة التدريب، والدكتورة أمل ملحم المدير العام لشركة AM Media الجهة المشرفة على المبادرة، والدكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق المشرف على الوفد الطلابي.

وتطرق المشاركون في اللقاء المفتوح إلى مواضيع تتعلق بجدلية الإعلاميين التقليدي والجديد، وبإعلام الكوارث والأزمات، ومفاهيم الصحفي الشامل، وضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار، معتبرين أن هذا ما يصنع الفرق بين الإعلامي المتمرس الذي درس الإعلام، وبين صانع المحتوى الهاوي الذي قد يرتكب أخطاء مهنية بسبب نقص الخبرة والتأسيس الصحيح.

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