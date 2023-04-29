الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة في الإمارات

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم السبت 29 أبريل إلى يوم الأربعاء 03 مايو على النحو التالي:

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجنوبية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً خاصة غرباً ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة تنشط تدريجياً بعد الظهر خاصة على البحر مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة.



الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

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