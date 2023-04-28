رئيس الدولة: أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات شهدت أسبوعا تاريخيا لقطاع الفضاء قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ "ديموس" وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء..

وقال سموه على حسابه في تويتر "أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ "ديموس" وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء.

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