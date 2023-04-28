حمدان بن محمد: محطة تاريخية جديدة نصل إليها في مشروعنا لاستكشاف الفضاء

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الإنجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «محطة تاريخية جديدة نصل إليها في مشروعنا لاستكشاف الفضاء».

وأضاف سموه: «اليوم وبطموح زايد، ابن الإمارات سلطان النيادي يخوض بنجاح أول مهمة عربية للسير في الفضاء متوجاً جهود وتدريبات استمرت لسنوات».

وتابع سموه: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا وكل أبناء الوطن العربي هذا الإنجاز، السلامة والتوفيق لسلطان والفخر لنا وللعرب».

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