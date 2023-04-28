محمد بن راشد: العرب قادرون ..قادمون ..مبدعون

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن العرب قادرون وقادمون ومبدعون إذا قررنا التركيز على العلم والاستثمار في الشباب والابتعاد عن الخلافات .

وقال سموه في حسابه على تويتر"بعد 3 سنوات من التدريب المكثف .. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية .. أول إماراتي .. أول عربي .. أول مسلم .. يسير في الفضاء الخارجي .. فخورين بذلك ".

وأضاف سموه " يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية .. العرب قادرون .. العرب قادمون .. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم .. والاستثمار في الشباب .. والابتعاد عن الخلافات ".

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