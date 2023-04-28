مكتوم بن محمد : سنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل وأفضل مدن الأرض

المصدر: البيان

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توجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولاها له سموه، مشيرا إلى انه سيواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبه

وقال سموه في حسابه على تويتر "أشكر الثقة الغالية التي أولاني إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سأعمل وفق رؤية ونهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد وسنواصل العطاء لتظلّ دبي صانعة المستقبل، وأفضل مدن الأرض، ولتحقيق سعادة ورفاه شعبها.

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