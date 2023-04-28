"طموح زايد" يسطر مجداً جديداً للعرب

المصدر: البيان

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أنجز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مهمة تاريخية بسيره في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، ليكون أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء.

والمهمة ثمرة رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة، ففي 2 مارس الماضي، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق مهمة "طموح زايد 2" التي يخوضها سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وها هو سلطان النيادي يلبي الآمال والطموحات، ويفتح أبواباً جديدة لشباب الإمارات والعرب، ويرفع السقف لطموحات الأجيال، ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبل دولة الإمارات.

وبدأ سلطان النيادي اليوم مهمته التاريخية وهي «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، يتولى خلالها رفقة زميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band للمحطة، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، فضلاً عن إكمال سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية للمحطة وتركيب أجزاء جديدة.

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