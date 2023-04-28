منصور بن زايد يحضر أفراح العميمي والسبوسي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم في مجلس سويحان مراسم حفل الزفاف الذي أقامه السيد أحمد شيبة حاضر العميمي بمناسبة زفاف نجله “سيف” إلى كريمة محمد خميس بن ريد السبوسي.

وهنّأ سموه العريسين وعائلتيهما بهذه المناسبة، مُتمنّيا لهما حياةً أسرية سعيدة.

حضر حفل الزفاف إلى جانب سموه .. الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز