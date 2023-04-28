الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع " المركز الوطني للأرصاد” أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً خاصة غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و الخليج العربي خفيف الموج.. فيما يحدث المد الأول عند الساعه 23:14 والمد الثاني عند الساعة 07:58 و الجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:25 .

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:19والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 10:44والجزر الثاني عند الساعة 00:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 60 10

دبي 34 24 75 15

الشارقة 33 21 60 25

عجمان 33 23 70 25

أم القيوين 33 21 75 35

رأس الخيمة 35 19 75 20

الفجيرة 31 24 65 30

العـين 36 22 70 25

ليوا 39 21 50 10

الرويس 38 20 75 10

السلع 39 22 75 10

دلـمـا 37 22 50 15

طنب الكبرى 33 23 80 30

طنب الصغرى 33 23 80 30

أبو موسى 32 24 75 25



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