سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء .. بث مباشر

المصدر: البيان

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يخوض اليوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مهمة تاريخية وهي «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، التي ستستمر 6 ساعات ونصف، وتبدأ المهمة عند الـ5.15 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيكون النيادي أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، ويتولى خلالها رفقة زميله ستيفن بوين من وكالة ناسا الأمريكية تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band للمحطة، وذلك تمهيداً لإعادتها إلى الأرض، فضلاً عن إكمال سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية للمحطة وتركيب أجزاء جديدة.

التغطية المباشرة لأول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي.https://t.co/qhf3GLo9GY

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2023

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