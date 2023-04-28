شخبوط بن نهيان يلتقي وزيراً ليبيرياً

المصدر: وام

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة معالي تروكون كوبوي وزير دولة بجمهورية ليبيريا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة الإمارات.

ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا في تطور مستمر، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

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