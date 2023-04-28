رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء جنوب أفريقيا وتوغو وسيراليون بالأعياد الوطنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فور غناسينغبي رئيس توغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فور غناسينغبي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوليوس مادا بيو. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى سيريل راما فوزا رئيس جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيريل راما فوزا.

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