«الطيران المدني» و«حمدان بن محمد الذكية» تطلقان برنامج الدبلوم المهني

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية دبلوماً مهنياً مخصصاً يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين المشاركين من التخطيط الاستباقي ورسم السياسات المستقبلية لفئة القيادات في الهيئة.

وقامت جامعة حمدان بن محمد الذكية بتصميم البرنامج الذي يحمل عنوان «إعداد قادة التميز والتفكير الاستراتيجي» لتزويد المشاركين المعرفة والمهارات والسلوكات اللازمة لقيادة فرق العمل بشكل فعال، بما يسهم في تحقيق الهيئة أهدافها ومهامها الرئيسة في إطار الأجندة الوطنية، وبما يضمن تلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة. وإضافة إلى تعزيز الابتكار، يركز البرنامج أيضاً على تقييم الأداء وتحديد عناصر القوة والضعف لتحسين الأداء التنظيمي باستمرار، ويشدد على أهمية أنظمة تقييم الأداء المصممة لمساعدة الهيئة على متابعة خططها عبر مؤشرات ومقاييس واضحة ومحددة.

فخر

وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: فخورون بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية لإطلاق برنامج الدبلوم المهني في إعداد قادة التميز والفكر الاستراتيجي. وبصفتنا جهة حكومية رائدة، فإننا ندرك أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والتميز بين موظفي الحكومة، إذ سيؤدي هذا البرنامج دوراً حيوياً في تنمية معارف ومهارات القادة وتمكينهم من قيادة فرق العمل بفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة بما يتماشى مع الأجندة الوطنية.

تعاون

ومن جانبه، قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: يسرنا أن نتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير الدبلوم المهني وإعداد قادة التميز والفكر الاستراتيجي، وأن تتضافر جهودنا لإتاحة برنامجٍ متكامل يعزز الرصيد المعرفي للكوادر الحكومية، ويرفدها بالأدوات الكفيلة بتطوير قدراتها قيادياً واستراتيجياً وتنظيمياً.

وأضاف: يكتسب هذا البرنامج أهمية إضافية باحتسابه يركز على محاور الابتكار والتميز الوظيفي وتقييم الأداء، والمواءمة بين المستهدفات المؤسسية الحكومية والرؤى والاستراتيجيات الوطنية، بما يسهم في تعزيز أداء الفرق ضمن منظومة العمل الحكومي. وتماشياً مع رؤيتنا الأكاديمية، سنمضي قُدُماً في توظيف خبراتنا ومنهجياتنا التعليمية المبتكرة دعماً لتقدم وتطور المؤسسات وبيئة العمل في الدولة.

ويتوافر هذا البرنامج للراغبين في التسجيل كافة من موظفين ومسؤولين ومن جميع المستويات، إذ يتم تقديمه عبر مجموعة من الجلسات الافتراضية والحضورية. وسيحصل المشاركون عند إكمال البرنامج على شهادة الدبلو م المهني من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

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