دبي تجمع 1500 خبير في المؤتمر العالمي لجراحة التجميل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أعمال «المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية ICOPLAST»، الذي يقام بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي في الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل «AASMA»، وشعبة الإمارات لجراحة التجميل «EPSS».

ويستقطب المؤتمر الذي يقام في مدينة عربية لأول مرة أكثر من 1500 خبير ومتخصص في مجال الطب وجراحة التجميل من أكثر من 60 جمعية دولية، وتستمر جلساته على مدار 3 أيام، بمشاركة خبراء ومختصين من 112 دولة مهتمة بطب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية، ما يثري جدول الأعمال الشامل للمؤتمر الذي يتضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة، والندوات والمحاضرات العلمية التي تسلط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية المهمة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية، كما يشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية المحكمة التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة.

ويناقش المؤتمر الاتجاهات الجراحية الجديدة لتجميل الوجه، والتحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم، وأحدث التطورات في الجراحة التجديدية والطب، وإضافة إلى هذه المواضيع الرئيسية، سيتم مناقشة آخر المستجدات في أمراض زراعة الثدي «BII»، والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد شباب الوجه والجسم، وغيرها من الموضوعات.

ويستهدف المؤتمر مشاركة جراحي التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مجال التجميل، وطلبة كليات الطب وفرق التمريض، إضافة إلى المقيمين المهتمين.

وأعرب الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة، وأشاد بالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر، وقال: يعمل فريق من جراحي التجميل المشهورين بكل جد على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية عالية المستوى التي قام بإعدادها رواد وقادة الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم. وأكد الدكتور جمال جمعة أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور زهير الفردان، رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل: يجمع المعرض المصاحب أكثر من 150 عارضاً من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، ليعرضوا أحدث التقنيات والتطورات في مجال الجراحة التجميلية والترميمية.

وأفاد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بأن دعم الجائزة لهذا المؤتمر يأتي في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع الصحي في مختلف التخصصات الطبية العلاجية والجراحية من خلال دعم الملتقيات العلمية التي تتيح التواصل المباشر والفعال للقائمين عليها.

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