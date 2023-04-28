389 مليون درهم منح الزواج في عامين

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت وزارة تنمية المجتمع في إحصاء لها أن مجمل المبالغ المالية التي تم صرفها منحاً للزواج في العامين المنصرمين وصل إلى أكثر من 389 مليون درهم، منها 199 مليون درهم العام الماضي لـ2844 مستفيداً و190 مليون درهم تم صرفها لـ2727 مستفيداً بمجمل 5571 مواطناً شملتهم منحة الزواج على مستوى إمارات الدولة، ممن انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة.

وتصرف منحة الزواج وقيمتها 70 ألف درهم مرة واحدة وبناء على عدد من الشروط ومنها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة وألّا يقل سن الزوج عن 21 عاماً وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج وألّا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم مع إلزام حضور دورات التوعية لكلا الزوجين والتي تنظمها وزارة تنمية المجتمع عبر منصتها الإلكترونية.

وتتضمن الوثائق المطلوبة للراغبين في الاستفادة من منحة الزواج صورة عقد الزواج مصدقاً، وبطاقة الهوية للزوجين، وصورة من خلاصة قيد الزوج مضافاً إليها الزوجة وصورة من خلاصة القيد توضح تاريخ الشطب، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب وشهادة راتب تفصيلية وإفادة بملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية من مكان إصدارها إلى جانب مستندات أخرى.

وتسعى الوزارة من منحة الزواج إلى مساعدة الشباب والفتيات على بداية حياتهم الزوجية باستقرار واطمئنان، بتقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها.

وأفادت إحصاءات لوزارة تنمية المجتمع بأن 11759 من المقبلين على الزواج قد استفادوا من دورات «إعداد» التي نفذتها إدارة منح الزواج في الوزارة، في العامين الماضيين، ويعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة.

ويتضمن برنامج إعداد محاور رئيسة، تتناول أهمية وتعزيز البناء الأسري ومحور العلاقات الأسرية وكيفية مواجهة التحديات وتعزيز التخطيط المالي ومحور ترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، ويتضمن ورشاً تدريبية تناقش مسائل التوافق الزواجي، وفهم شريك الحياة والاتصال الفعّال بين الزوجين وأهلهما، والإشباع العاطفي، وإدارة الخلافات الزوجية والتخطيط المالي للزواج.

وتتنوع مجالات برنامج «إعداد» إذ تشمل المجالات الدينية والنفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، فيما تتضمن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج، تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة عبر التسجيل وفق الرابط المتوافر في الموقع الرسمي للوزارة، واختيار المشاركة في البرنامج وبدء الخدمة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من منحة الزواج التقدّم بطلب الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. (WWW.MOCD.GOV.AE).

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