رئيس مجلس دولة «وكانتون جنيف» يستقبل قنصل الإمارات

المصدر: جنيف - وام

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استقبل ماورو بوغيا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية وكانتون جنيف، جاسم محمد العبدولي، في مقر الحكومة، بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً عاماً للإمارات لدى جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وسبل توسيعها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل العبدولي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للاتحاد السويسري وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

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