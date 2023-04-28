تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا».. وزارة التسامح تحتفل باليوم العالمي للعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتفل وزارة التسامح والتعايش مع عمال الإمارات كافة باليوم العالمي للعمال برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقطاع كبير من رجال الاستثمار بالدولة، وممثلين عن قطاعات العمال كافة بالدولة، وذلك الأحد المقبل في منارة السعديات بأبوظبي، تحت شعار «إمارات زايد تجمعنا».

ويتضمن الحفل الذي يأتي بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الإجراءات الاحترازية التي سببتها جائحة كورونا بالعالم، كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان وكلمة للشريك الاستراتيجي عبدالعزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لمجتمعات كيزاد، إضافة إلى عروض فنية وإبداعية ورياضية تقدمها المواهب العمالية بمختلف اللغات، وبمشاركة طلاب المدارس والجامعات، ومختلف فئات المجتمع والقرى العمالية بالدولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الوزارة حريصة كل الحرص على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، عبر احتفال ضخم يليق بهم، عقب الظروف الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، مؤكداً أنه يتطلع لقاء عمال الإمارات هذا العام على أرض الواقع، كي يتشارك معهم هذا اليوم الذي يمثل فرصة للتواصل والحوار والتعامل مع مختلف التحديات، وتقديم مختلف صور الدعم والرعاية لهم، وذلك إيماناً من الدولة بمؤسساتها كافة بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

وأضاف معاليه إن الاحتفال يهدف إلى دعم قطاع العمل والعمال والاهتمام بهم ورعايتهم، بل التواصل المستمر معهم، والتعاون الدائم مع الجهات والقطاعات كافة الخاصة والعامة بالدولة لدعمهم والمحافظة على حقوقهم، بجانب أن اليوم العالمي للعمال فرصة مناسبة للتعبير عن إيماننا الراسخ بقيمة العمل أساساً لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا في ظل التنوع الفريد للمجتمع الإماراتي، بوجود أكثر من مئتي جنسية يعيشون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مع تحقق الأجواء المناسبة للسلام والتعايش المجتمعي.

جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على آخر استعدادات وزارة التسامح والتعايش ومختلف شركائها الاستراتيجيين للاحتفال بيوم العمال بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وعدد كبير من المؤسسات الخاصة العاملة بالدولة، وإدارات القرى العمالية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إن حقوق العمال تعد واحداً من أهم الموضوعات التي كفلها القانون الإماراتي، ويدعمها ويؤكدها دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، إيماناً منه بدور عمال الإمارات في نهضتها واستقرارها وتقدمها، حتى يضمن قانون الإمارات حقوق العامل أياً كان دينه أو عرقه أو ثقافته، ويحفظ كرامته وآدميته وحريته .

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