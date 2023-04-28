جمعية دبي الخيرية تبني 33 مدرسة في 11 دولة

المصدر: دبي- رامي عايش

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نفذت جمعية دبي الخيرية العام الماضي بناء 33 مدرسة في 11 دولة أفريقية وآسيوية، بإجمالي مليونين، و400 ألف درهم، لتحقيق التنمية المستدامة في العمل الخيري والقطاع التعليمي، ودعم طلبة العلم من خلال إنشاء المدارس والفصول الدراسية، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية أن هذه المشاريع تعكس حرص «دبي الخيرية» المتواصل لرفع جودة وكفاءة التعليم في الدول الفقيرة، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة الدارسين، لمقاومة الجهل والفقر بسلاح العلم، الذي يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وبناء شخصية واعية قادرة على خدمة مجتمعها.

دور كبير

وأعرب السويدي عن شكر الجمعية لسفارات الدولة في البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية لجهودها وتعاونها في هذا العمل الجليل، مثنياً كذلك على الدور الكبير للجمعيات المتعاونة هناك، في تنفيذ ومتابعة مشاريع الجمعية وطمأنة المحسنين على وصول تبرعاتهم إلى مستحقيها.

وتعاني قرى نائية في المجتمعات النامية والفقيرة في دول آسيوية وأفريقية، انعدام المؤسسات التعليمية النظامية، وهو ما يدفع طلبتها إلى تلقي العلم في أماكن و ظروف غير مناسبة، تؤثر على تحصيلهم الدراسي خصوصاً أنها تنعدم فيها الفصول الدراسية المتقدمة والأجهزة التعليمية، وهو ما يعزز حرص الجمعية على بناء المدارس والفصول التعليمية، لتوفر للطلبة أماكن مجهزة بجميع وسائل التعلم.

وشملت الدول المستفيدة كلاً من غينيا كوناكري، مالي، بوركينافاسو، السنغال، الهند، غانا، موريتانيا، أوغندا، النيجر، ساحل العاج، وملاوي، وتصدرت غينيا كوناكري قائمة الدل المستفيدة من هذه المشروع، وحظيت بـ 14 مدرسة بأكثر عن نصف مليون درهم، تلتها مالي، التي نفذ فيها 5 مدارس بـ 284 ألف درهم.

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