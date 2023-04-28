حكومة الفجيرة تطلق مشروع التعداد 2023 مايو المقبل

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن مشروع تعداد الفجيرة 2023، يعد ركيزة مهمة من ركائز العمل الاستراتيجي في حكومة الفجيرة نحو تحقيق أهدافها المستقبلية، ودعم مشاريعها التنموية، التي تُعنى بالفرد والمجتمع، على جميع الأصعدة، وفي شتى المجالات.

دعم

وأشار سموه إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمشروع تعداد الفجيرة، إيماناً بدوره المحوري في رسم الخطط المستقبلية البناءة، وصياغة السياسات الاستراتيجية التي تخدم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، وضمان ازدهارها ونموها، تماشياً مع الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات، وتعزيزاً لتوجهاتها المستقبلية الطموحة.

وأكد سموه، ضرورة التعاون والاستجابة الفاعلة لجميع أفراد وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والشركات، مع مندوبي التعداد من الباحثين الميدانيين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة في جميع مراحل المشروع، في سبيل تحقيق أهدافه الشاملة، والحصول على أفضل النتائج.

نهج

وقال سمو ولي عهد الفجيرة: إن هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من نهج حكومة الفجيرة، وخطتها التطويرية التي تشمل التخطيط ووضع السياسات، وقياس النمو والتركيبة السكانية في الإمارة، كما أن مخرجات المشروع ستسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأفراد في مختلف جوانب الحياة، ودعم المؤسسات الحكومية في عملية اتخاذ القرارات التي تُعنى بالجوانب التنموية والخدمية، تحقيقاً لرؤية إمارة الفجيرة، وخطط عملها التنموي المستدام.

وستنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في الربع الثاني من العام الجاري - مايو 2023، والذي ينفذه مركز الفجيرة للإحصاء، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، وأفضل الممارسات العالمية، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من التعداد، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول من عام 2024، ستزور فرق العمل الميدانية للتعداد، في كلا المرحلتين، جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت.

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