انخفاض ملحوظ في الانبعاثات المقدرة لثاني أكسيد الكبريت

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن نتائج الإصدار الثاني من «الدراسة الوطنية لجرد انبعاثات ملوثات الهواء» من أجل إجراء دراسة متكاملة عن حجم انبعاثات ملوثات الهواء من مختلف القطاعات في الدولة، حيث تم الإعداد لهذا الإصدار باستخدام بيانات الانبعاثات التي تم رصدها حتى عام 2019. وكشفت الدراسة عن تباين في نتائج الانبعاثات المقدرة لمعظم الملوثات بين عامي 2015 و2019، والذي نتج في الغالب بسبب زيادة مستوى الأنشطة بشكل عام، مع مراعاة أن الانبعاثات المقدرة لثاني أكسيد الكبريت انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة للتحسن في العمليات التابعة للأنشطة المرتبطة بقطاع النفط والغاز ومستويات استخدام الغاز الطبيعي وزيادة وحدات استخلاص الكبريت.

كما أبرزت نتائج الدراسة انخفاضاً في انبعاثات أكاسيد النيتروجين من قطاع النقل نتيجة لتطبيق معيار EURO 4 على المركبات الجديدة في عام 2018. كما كشفت النتائج عن ثبات انبعاثات أكاسيد النيتروجين بين عامي 2015-2019 وذلك لثبات الانبعاثات في قطاع توليد الطاقة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الملوثات بنسبة كبيرة نتيجة لتشغيل محطة براكة لإنتاج الطاقة النووية السلمية والنظيفة.

وخلال الإعداد للدراسة قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية والتشاورية وورش عمل بالتعاون مع 128 من كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات المختصة المعنية من الحكومة الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع شبه الحكومي، والقطاع الخاص.

وقال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء على إيجاد حلول عملية لمختلف التحديات البيئية والمناخية في الدولة، وتمثل جودة الهواء أحد أهم الموضوعات التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بجودة الحياة، والتي تنعكس على توفير بيئة صحية للمجتمع.

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