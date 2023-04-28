الإمارات.. منظومة تشريعات متكاملة للسلامة المهنية

المصدر: دبي - البيان

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تحيي دولة الإمارات اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي يُصادف 28 أبريل من كل عام، وتسلط الضوء على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في جميع القطاعات وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان العمل، وترسيخها بين الموظفين.

كما هيأت الدولة منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تهدف للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وحفظ حقوق الموظفين والعمال، وتوفير الرعاية العادلة التي تكفل حصولهم على حقوقهم وتراعي سلامتهم وصحتهم المهنية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستهدي بالكلمات الملهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: صحة المواطن والمقيم والزائر أمانة نضعها في مقدمة الأولويات.. وواجب أن نوفر كل الضمانات للوفاء بها على الوجه الأكمل في كل الأوقات وضمن مختلف الظروف، ونعمل على توفير بيئة عمل إيجابية وآمنة تواكب أرقى المعايير والإجراءات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتزويد الموظفين والشركاء وجميع المعنيين أحدث الأدوات والأنظمة والوسائط التقنية، ليكونوا على اطلاع دائم على أهم المستجدات وأفضل الممارسات في هذا المجال للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة.

وعبر سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نعتمدها، نضمن التطبيق الفعال لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتنا وعملياتنا».

أهمية

وأضاف معالي الطاير: «تولي الهيئة أهمية قصوى للاستثمار في مواردها البشرية وتحقيق سعادة الموظفين لضمان تحقيقهم سعادة المجتمع. ونستثمر أحدث التقنيات الذكية لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة بين جميع الموظفين، ورفع مستوى وعي الموظفين بآخر التطورات العالمية في مجال الصحة والسلامة.

ونتيح عبر استديو الواقع الافتراضي لموظفينا التدريب بطريقة المحاكاة على الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق كما ننظم سنوياً أسبوع الصحة والسلامة الداخلي وأنشطة مجتمعية ودورات تدريبية على مدار العام لمواصلة الارتقاء بخبرات كوادرنا المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية.

وفي سنة 2022، سجلت الهيئة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي والذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، فيما بلغت نسبة سعادة موظفي الهيئة 90%. إلى جانب ذلك، فزنا بجائزة الإنجاز الكبرى 2022 من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعد أبرز جائزة عالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تقديراً لفوز الهيئة بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة لأحد عشر عاماً، إذ حصدت الهيئة، في سنة 2022، جائزة الشرف العالمية المرة الحادية عشرة، وجائزة سيف الشرف المرة الخامسة عشرة».

مناسبة

كما يمثل احتفال وزارة الصحة ووقاية المجتمع باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية - الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الآمنة والصحية حقاً ومبدأً أساسياً في العمل - مناسبة لإبراز إنجازات الدولة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في بيئة العمل إذ صدقت الدولة اتفاقيات دولية في مجال الصحة المهنية.

ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في بيان أصدرته اليوم بهذه المناسبة - جميع العاملين وأصحاب العمل للتعاون من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الضرورية لضمان سلامة العاملين وضمان تطبيقها بشكل فاعل.

وأكدت الوزارة أهمية توفير التدريب المناسب والموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف والعمل على تعزيز الثقافة الصحية في مكان العمل إذ إنها عامل مهم في تعزيز الإنتاج والجودة وتعزيز رفاهية المجتمع بشكل عام.

وتتضافر جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الجهات المعنية بالدولة في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق استراتيجية متكاملة وضمن القواعد الإرشادية إذ تطبق الوزارة أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة الموظفين والعاملين لديها وتستخدم أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل إلى جانب توفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقارها بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن وتقديم منظومة متكاملة للوقاية والتي تتطلب تعاون الجميع والتزامهم تبني السلوكات الصحية والآمنة في مكان العمل.

وتعمل الوزارة مع الجهات المعنية على تطوير وتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال تطوير النظام الوطني لتوثيق حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة.

كما تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات للاستشارات النفسية للموظفين كما تحرص على إجراء مراجعات دورية لتقييم الأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة.

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