2328 شهادة مطابقة خدمات الأفراد أصدرها «أبوظبي للجودة» في 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2328 شهادات مطابقة خدمات الأفراد، وتجديد 2975 شهادة أخرى، و84 شهادة مطابقة منتج، وتجديد 60 شهادة أخرى، بالإضافة إلى إصدار 12 شهادة تسجيل منتج، فيما تم إصدار 35 ترخيصاً لاستخدام علامة الثقة، وتجديد 27 ترخيصاً، وذلك حسب نتائج تقرير الربع الأول لخدمات المطابقة والمواصفات، التي يقدمها المجلس.

وأكد بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات حرص المجلس على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمات التزام المنتجات والأفراد بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات، ورفع القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً.

ورصد التقرير نتائج الاجتماع الـ44 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، الذي عقد خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم مناقشة وثيقة فنية لبرنامج صحي، تقدم بطلبه مركز أبوظبي للصحة العامة ومخرجات دراسة قياس أثر تطبيق برنامج مطابقة الأفراد لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، حيث انخفضت الحوادث المتسببة بها الحافلات بنسبة 56% خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

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