«قضاء أبوظبي»: 80 % نمو عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت دائرة القضاء في أبوظبي، نقلة نوعية في نمو عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، إذ سجلت خلال العام الماضي 2022، نحو 17800 عقد شراكة، بنمو بلغت نسبته ما يزيد على 80 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، التي سجلت 9800 عقد.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على توفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.

إنجاز

وأوضح المستشار العبري، أن تحقيق هذا الإنجاز، يعد مؤشراً قوياً على تطور الآليات والإجراءات المتبعة، ونجاح منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمي.

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