رئيس الدولة يوجه دعوة لرئيس الأرجنتين لحضور COP28

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية لفخامة ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، تضمنت دعوته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

تسلّم الرسالة سانتياغو كافييرو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة بجمهورية الأرجنتين، خلال استقباله سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات في الأرجنتين، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوينس آيرس.

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