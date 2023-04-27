بلدية دبي تنفذ 2510 زيارات رقابية خلال رمضان وعيد الفطر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نفذت إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، 2,510 زيارات رقابية، شملت: الصالونات الرجالية والنسائية، والمقاهي «خدمة الشيشة»، والمنشآت الفندقية، والمنشآت الصناعية، والبنية التحتية، ومراكز خدمة السيارات «محطات الغسيل»، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، مناطق الألعاب والفعاليات، والمنتجات الاستهلاكية، والمساكن العمالية.

وأوضحت بلدية دبي لــ «البيان»، أنه تم الكشف على 3 آلاف و972 شحنة غذائية، إضافة لتقييم 2,193 منتجاً استهلاكياً في السوق المحلي، وسحب 158 عينة للفحص المخبري.

وقام مفتشو البلدية بتنفيذ زيارات تفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية، حيث تم التركيز على الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، ونظافة وسلامة الأدوات والمعدات، وشهادات الصحة المهنية للعاملين، وتداول منتجات مطابقة ومسجلة في نظام منتجي، وسحب العينات، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه وسحب العينات.

وأجرى مفتشو إدارة الصحة والسلامة، زيارات تفتيشية للمقاهي وخدمة الشيشة، للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وتوفر التصاريح المطلوبة، والالتزام بضوابط واشتراطات الأماكن المخصصة للتدخين، خاصة الاكتظاظ وعدم وجود الأطفال أو من هم دون 18 سنة.

المنشآت

وتم تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية للمنشآت الفندقية، للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، خاصة المسابح والمصاعد، إلى جانب جودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه.

وفي ما يتعلق بالمنشآت الصناعية، والبنية التحتية، ومراكز خدمة السيارات «محطات الغسيل»، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، مناطق الألعاب والفعاليات تم إجراء 1,515 زيارة، للتأكد من الالتزام بالممارسات حسب ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة في المباني ومراكز التسويق، وخاصة المصاعد، مخارج الطوارئ، والصيانة العامة وأحواض السباحة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، إضافة إلى ضوابط واشتراطات السلامة في مراكز خدمة السيارات، وخصوصاً المعدات والأجهزة، وضوابط واشتراطات السلامة في مناطق الألعاب والفعاليات.

منتجات استهلاكية

وقام مفتشو إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، بتشديد الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، شملت الرقابة على المنافذ والأسواق المحلية، لضمان استيراد وتداول منتجات استهلاكية مسجلة ومطابقة، وسحب العينات لغرض التأكد من المطابقة وإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.

وتم تنفيذ زيارات تفتيشية على المساكن العمالية، للتأكد من ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، وجودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه.

السوق المجتمعي

وفيما يتعلق بالسوق المجتمعي للعمال، نظمت بلدية دبي العديد من الفعاليات الرمضانية المتنوعة للعمال في السوق المجتمعي الواقع في منطقة القوز الرابعة، استهدفت حوالي 4 آلاف عامل، تضمنت توزيع وجبات الإفطار والمرطبات والمثلجات ومستحضرات العناية الشخصية. كما تضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من المسابقات الرياضية، التي نالت استحسان العمال، بالإضافة إلى تقديم الورش التوعوية بشأن إجراءات العمل الآمن، وتوزيع الهدايا على العمال.

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