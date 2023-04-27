"سليط" يرد على "نجدية"

المصدر: البيان

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رد الشاعر "سليط" على أبيات الشاعرة "نجدية" وهذا نصها:

دارْ دولابْ القصايدْ وإنتشَتْ

نفسْ شاعرْ دومْ في شعرهْ حلاهْ

المعاني في قصيدهْ بينَتْ

أنِّهْ الرايدْ وسحرهْ في عصاهْ

كلما أومىَ علىَ البحرْ إفلقَتْ

هايجٍ يزبدْ وفي موجهْ عَلاهْ

يغلبْ أهلْ الشعرْ بأبياتٍ سمَتْ

منْ سحرْ يفلقْ منْ القوِّ الحصاهْ

شفتْ نجديِّهْ بما تحبْ إطمعَتْ

تحتوي بَحْرٍ ماحَدْ قبلْ إحتواه

هي أنانيه وما أدري وش بغت

ومن يروض سبع يابعد النجاه

أبشري بحظك وإذا الحظ التفت

غير وبدل حياة اللي نصاه

وحل لغزك في حلول توضحت

سهل واضح ماعلى سره غطاه

عن رجل لي حافيه ما إتنعلت

رجل كرسي مامشت بأي إتجاه

ريح نجديه بروف نسنست

قابلت عاصوف ماتهدا سماه

وكانت الشاعرة نجدية قد نشرت قصيدة وهذا نصها:

خَلفْ مصباحْ الظلامْ اللي بهَتْ

وجهْ ما يبهَتْ ولا يشحَبْ ضياه ْ

كلْ أنوارْ المصابيحْ إختفتْ

يومْ أشرقْ نورْ وجهي في الحياهْ

السهامْ اللي منْ عيوني رمَتْ

علمتهنْ كيفْ يرمونْ الرِّماهْ

ليتْ نفسكْ لي تطاوعْ ما عصَتْ

كونْ لي بروحي هوىَ القلبْ ومناهْ

ما أحَبْ أنِّهْ يشاركني البَخَتْ

فيكْ وحدهْ غيرْ عطني الإنتباهْ

دامْ نفسكْ بي عنْ البيضْ إكتفتْ

ذاكْ مطلوبْ العمِرْ واللِّي أباهْ

وبسألِكْ عنْ رِجْلْ مايومٍ مشَتْ

حافيهْ وأمثالها دايمْ حِفاهْ

لوُ وطتْ رمضا إتِّحَمَّلْ ما شكتْ

والمعاني تسيرْ في كلْ إتِّجاهْ

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