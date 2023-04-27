أحمد مجان يشارك في تحدي معرض جنيف العالمي الـ 48 للمخترعين

المصدر: دبي - وام

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شارك المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، باختراعين جديدين خاصين بالبيئة البحرية في تحدي معرض جنيف الدولي الـ48 السنوي للاختراعات، الذي افتتح أمس ويستمر حتى 30 أبريل الجاري، وتنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».

مشاركة

ويشارك في المعرض 825 عارضاً يقدمون أكثر من 1000 اختراع منها اختراعات مقدمة من شركات وجامعات واختراعات شخصية، ويشارك في تحكيم تحدي وجوائز المعرض 82 محكماً دولياً لـ52 صنفاً من الجوائز ومنها الجائزة الكبرى.

وتسهم المنظمة الدولية للملكية الفكرية «ويبو» سنوياً بالإضافة إلى جهودها البناءة كل عام في تقديم هذا الحدث الأكبر بالعالم لعرض تحديات الاختراعات العالمية في مجالات الطاقة وحماية البيئة والهندسة والزراعة والطب والغذاء والصحة والرياضة وغيرها.

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