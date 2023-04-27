المدينة العالمية تضيء على مستقبل العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جلسة حوارية عن أهم الإنجازات ومراحل تطورها ونجاحها منذ تأسيسها في دبي وتأثيرها على مدار العشرين عاماً الماضية في دعم المجتمع الإنساني الدولي، وذلك ضمن إطار فعاليات أسابيع الشبكات الإنسانية والشراكات 2023 «HNPW» في جنيف.

وأسست المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في سنة 2003 في دبي، وتؤدي منذ ذلك الوقت دوراً مهماً في تسهيل إيصال المساعدات والإغاثة، وتعزيز الجهوزية لحالات الطوارئ، والشراكات بهدف إيجاد حلول مستدامة للتحديات في المجال اللوجستي الإنساني، والوصول بالمساعدات لملايين المحتاجين في أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، سلّط السفير أحمد الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الضوء على التزام دولة الإمارات ودبي دعم المجتمع الإنساني العالمي والدور المهم الذي تتخذه الدولة في مواجهة التحديات الإنسانية بشكل استباقي.

وقال إن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أيقونة للعمل الإنساني ما يمثل انخراط دولة الإمارات في هذا المجال الذي يعد ركيزة أساسية للنهج الخيري الذي تتبناه الدولة منذ إنشائها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات لتعزيز دور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لتكون مركزاً عالمياً رائداً للعمل الإنساني.

تغير المناخ

وأوضح الجرمن أن مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي ستعقد دورته في دبي في نوفمبر المقبل، سيوفر أيضاً منصة مناسبة لمناقشة ومعالجة تأثير تغير المناخ في القضايا الإنسانية، ومن ذلك الأدوات والبنى التحتية المطلوبة التي ينبغي أن تدعم جميع الجهات المعنية.

من جهته، شدّد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية على هذه النقاط في ملاحظاته الختامية، مشيراً إلى أن المدينة قد تطورت لتصبح منصةً ديناميكية ومبتكرة تدعم المجتمع الإنساني العالمي، وعبّر سابا عن التزامها مواصلة التعزيز الاستباقي للاستعداد للطوارئ الإنسانية والاستجابة لها بالارتكاز على الابتكار والاستدامة.

وأدار حلقة النقاش جيرهارد بوتمان كريمر، السفير والمندوب الدائم للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والرئيس التنفيذي لمؤسسة ديهاد (معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير).

وتطرق إلى دور المدينة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، والتحديات التي واجهتها في الاستجابة، ومن ذلك جائحة كوفيد-19، وكيفية التكيف في مواجهة هذه التحديات.

ثم ناقش أعضاء اللجنة رؤيتهم لمستقبل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ومهمتها الحيوية والمستمرة لربط المراكز والمدن الإنسانية دعماً لجهود المجتمع الإنساني من ناحية الجهوزية والاستجابة للطوارئ والابتكار لاستدامة الجهود الإنسانية. وكان من بين المتحدثين نادية جبور، المديرة السابقة لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الإمارات، وماريو ستيفان المدير التنفيذي السابق لمنظمة أطباء بلا حدود في الإمارات، وبول مولينارو مدير العمليات الصحية الاستراتيجية في منظمة الصحة العالمية، وسيمون ميسيري مدير الخدمات اللوجستية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووليد إبراهيم منسق شبكة مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

كما نظمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية جلسة أخرى في فعاليات الأسبوع في جنيف، فجمعت جميع الجهات الفاعلة والفئات المعنية بالاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ لاستعراض أهم المنصات الرقمية المعنية بمتابعة المخزون الإنساني، بدءاً من الهيئات الوطنية لإدارة الكوارث، ومروراً بالعاملين في المجال الإنساني والقطاع الخاص والهيئات الحكومية الجمركية. وأجرى المشاركون تمرين محاكاة لاستجابة إنسانية، لتوضيح أثر المنصات الرقمية في هذا المجال.

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