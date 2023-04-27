قطاع الفضاء الإماراتي.. إنجازات وبصمة عالمية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حققت الإمارات اليوم كدولة ترتاد الفضاء وتطوره، إنجازات ضخمة ونوعية خلال السنوات الماضية بفضل مشروعاتها المتنوعة، فيما شكل دخولها لنادي الفضاء العالمي هاجساً معرفياً وخطوات كبيرة، عملت الدولة على ترك بصمة مهمة فيه، فيما مثلت رؤية القيادة والمشاريع والخطط المتعددة التي دُشنت خلال السنوات الماضية وحالياً، نقطة تحول مهمة نحو استشراف المستقبل العلمي.

إنجازات استثنائية

وتُشكل الإنجازات الاستثنائية للإمارات في قطاع الفضاء، والمساهمة الفاعلة لها في دعم الاكتشافات العلمية العالمية، رافداً مهماً لمجتمع الفضاء الدولي، والذي جعلها واحدة من بين أهم الدول حالياً في هذا القطاع بما تقدمه مشروعاتها المتنوعة من نتائج علمية للمجتمع العلمي الدولي، ما جعل الجميع ينظر إليها بعين التقدير والاحترام لتجربتها الناجحة، التي نضجت خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بمثيلاتها العالمية.

ويعد الدعم الكبير الذي أولته الإمارات والقيادة الرشيدة لقطاع الفضاء، بالغ الأثر في القفزات الناجحة الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وأن الاستثمارات التي تم ضخها وبلغت 36 مليار درهم تعكس هذا الاهتمام المتنامي بتطوير القطاع وتعزيز إسهاماته في الاقتصاد الوطني.

ويعد قطاع الفضاء في الدولة مكوناً محورياً في دعم الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والابتكار. ويعتبر من القطاعات ذات الأولوية لأنها تعزز تنافسية الدولة وتنويع اقتصادها من خلال تبني التقنيات المتقدمة التي تخدم مختلف القطاعات المهمة، كما أن القطاع أصبح محركاً للعديد من الأنشطة الاقتصادية، لا سيما تلك التي تعتمد على التقنيات المتقدمة.

وتشكل المشاريع الفضائية الرائدة والمتتالية حافزاً مهماً لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في التكنولوجيا المتقدمة المتعلقة بصناعة الفضاء إلى الدولة، كما تدعم هذه المشاريع مكانة الإمارات كوجهة عالمية للعقول والكفاءات والمواهب الواعدة في علوم الفضاء والابتكارات، حيث إن الدولة استثمرت في العلوم المتقدمة والمعرفة وصناعات الفضاء وعلوم الفضاء، مما جعلها رائدة عالمياً في هذه المجالات.

وأيقنت الإمارات خلال وضع خططها التنموية المستقبلية، أن تطوير قطاع الفضاء، هو أحد أهم السبل لدفع الدولة نحو مستقبل علمي مشرق، تواكب إن لم تنافس فيه الدول المتقدمة علمياً، فضلاً عن إعادة اكتشاف وتجديد الحضارة الإسلامية التي تميزت في هذا الشأن، ولذلك تدعم القيادة الرشيدة تطوير قطاع الفضاء في الدولة بكل قوة، حيث وصلت استثمارات الدولة لمعدلات ومخصصات كبيرة، وتأطيراً لرؤية الإمارات المستقبلية في هذا القطاع أعلنت الدولة في 2015 عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء.

كما تم الإعلان عن السياسة الوطنية لقطاع الفضاء وإطلاقها في عام 2016، بهدف بناء قطاع فضائي قوي ومستدام، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه، ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، فيما جاءت الخطة الوطنية للاستثمار الفضائي، التي تم الإعلان عنها وإطلاقها في 2018، بهدف زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة.

وتؤسس الإمارات لرؤية مستقبلية مفادها أن تكون حاضنة عالمية لمختلف المشروعات والصناعات ومن بينها المتخصصة في قطاع الفضاء، التي تعتمد في أدواتها على التكنولوجيا ‬المتقدمة، فيما يؤكد ذلك إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر «مشروع 300 مليار»، الذي يستهدف تطوير صناعات المستقبل وتعزيز اقتصاد المعرفة ونشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.‬‬

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