سالم المري: «المستكشف راشد» بداية مسيرة واعدة

المصدر: دبي - البيان

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شدد سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، على أن مهمة «المستكشف راشد» بداية مسيرة واعدة، شهدت تطوير أول مستكشف إماراتي وعربي.

وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً لكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. منكم تعلمنا الاجتهاد، واستلهمنا العزيمة.. وبقيادتكم نبدأ العمل على المهمة المقبلة المستكشف راشد 2.. نعدكم أن لا نتوقف حتى نحقق أهدافنا بإذن الله... بإذن الله نبدأ العمل على المستكشف راشد 2، حاملين الخبرات التي اكتسبناها.. وطموحًا يكبر يومًا بعد يوم.. وبمتابعتكم ودعمكم الدائمين لنا سنعود بمهمة جديدة إلى القمر.. إن مهمة «المستكشف راشد»، هي فقط البداية لمسيرة واعدة.. طورنا خلالها أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة».

وبيّن مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مهمة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، حققت من بين أهدافها المتنوعة نجاحاً مهماً، من خلال تأسيس وتوفير خبرات جديدة للمهندسين وكوادر المركز، في ما يخص بناء وتصنيع الروبوتات والمركبات الفضائية، خصوصاً أنها المرة الأولى لكوادر المركز للعمل على مثل هكذا مشروعات نوعية، وذلك سوف ينعكس إيجاباً على المشروعات المقبلة لمركز محمد بن راشد للفضاء.

وأضاف أن 50 عضواً من الفريق المسؤول عن مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، استفادوا بشكل كبير من الخبرات التي توفرت لهم من هذه المهمة، خصوصاً أنهم اكتسبوا ذلك من خلال التعاون العلمي مع نحو 10 مراكز علمية وبحثية عالمية، شاركت وأسهمت في هذا المشروع الضخم، والذي بالتأكيد وفر تجربة مميزة، سوف تضيف لمهندسي المركز الكثير من الإيجابيات خلال مهامهم المقبلة.

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