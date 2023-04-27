مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطلق منصة إدارة المعرفة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة في إدارة الرعاية الصحية، منصة إدارة المعرفة الهادفة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز قدرات الكادر الطبي على سرعة اتخاذ القرار، وذلك استكمالاً لجهودها الساعية إلى تعزيز بيئة العمل وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وأكدت الدكتورة كريمة الرئيسي رئيسة قسم الشؤون المهنية الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق المنصة يأتي استكمالاً للنهج التطويري الذي تنتهجه المؤسسة منذ انطلاقها لغايات الاستمرار في تطوير بيئة العمل والارتقاء بأدواته بما يتزامن مع استراتيجية المؤسسة 2023 -2026 ويواكب تطلعات الدولة واستراتيجياتها ومشاريعها الوطنية الصحية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع الإماراتي وتحقيق الاستدامة في القطاع الصحي.

مهارات

وتعتبر المنصة التي تم إطلاقها لتعزيز مهارات وقدرات المتخصصين في الرعاية الصحية وإدارة الرعاية الصحية الأولية على حد سواء نظاماً تفاعلياً شاملاً تم تصميمه لإدارة أصول المعرفة بطريقة منهجية من أجل خلق قيمة مضافة قادرة على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية.

وتعمل المنصة على توفير الوصول إلى جميع الاستراتيجيات والسياسات والإرشادات وموارد التدريب الضرورية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة من خلال آليات عمل تستند إلى تبسيط تبادل المعلومات وتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالأدوات التي يحتاجونها. وتبرز أهمية المنصة في قدرتها وسرعتها في تزويد المختصين بالمعلومات التي تسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات التي ينطوي عليها تقديم خدمات رعاية وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المطبقة على صعيد الرعاية الصحية الأولية.

تفاهم

من جهة أخرى، وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة ميرك سيرونو، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتحديد أطر العمل التي تتيح للجانبين الاطلاع على تجاربهما في بيئة العمل.

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