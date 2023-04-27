«المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع» محور جلسة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، جلسة حوارية بعنوان «المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، في الـ26 من شهر أبريل من كل عام.

وشهد العقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الجلسة الحوارية، بحضور العقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، والرائد خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، وآمنة عبدالله الشحي، رئيسة قسم التوثيق وبراءة الاختراع، وبحضور عدد من الموظفين من العناصر النسائية في شرطة دبي.

وأكد العقيد منصور القرقاوي في كلمته التي ألقاها، أن الجلسة الحوارية، تأتي هذا العام لتعزز الدور التثقيفي والتوعوي في شأن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وخاصة بين العناصر النسائية، حرصاً على رفع نسبة مشاركاتهن ووجودهن في هذا الجانب، أياً كانت تخصصاتهن.

3 محاور

وتضمنت الجلسة، التي أدارتها حصة الشرقي، 3 محاور، ناقش المحور الأول دور المرأة في دعم نظام الملكية الفكرية، وتناولت فيها زهرة الرحبي، المديرة التنفيذية في شركة بيانات للملكية الفكرية، أهمية مشاركة المرأة ودعمها في نظام الملكية الفكرية، والحاجة العالمية في المجتمعات إلى الدفع بها لتمكينها من المشاركة بقوة أكبر في نظام الملكية الفكرية.

وفي المحور الثاني، الذي حمل عنوان ريادة المؤسسات الداعمة للمخترعات، تطرقت الرائد الخبيرة الدكتورة روضة حسن الشامسي، رئيسة قسم الفحص الطبي في إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى تخصصها الذي يجمع بين الطب والقانون.

وفي المحور الثالث، الذي جاء بعنوان تمكين المرأة وإسهامها في الملكية الفكرية، أكدت المهندسة الأولى حصة جمعة الشرقي، من قسم الأنظمة اللاسلكية، في إدارة الاتصالات في الإدارة العامة للعمليات، وتخصصها في الهندسة الإلكترونية، دعم القيادة العامة لشرطة دبي العناصر النسائية، مشيرة إلى تسجيلها 16 مصنفاً فكرياً.

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