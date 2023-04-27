شراكة لتعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في المدارس والجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن عقد شراكة مع تطبيق RECAPP من شركة فيوليا لتعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في المدارس والجامعات الإماراتية.

وستبدأ المبادرة بـ12 مدرسة في أبوظبي ودبي في المناطق القريبة من مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيعمل تطبيق RECAPP على توفير صناديق إعادة التدوير في أماكن يسهل على الطلاب الوصول إليها للمساعدة في تعزيز الاهتمام والوعي بين الشباب حول إعادة تدوير الألمنيوم.

وتعد شركة فيوليا عضواً في «تحالف إعادة تدوير الألمنيوم»، الذي أطلقته الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق من هذا العام، ويجمع هذا التحالف الإمارات العالمية للألمنيوم وكبريات شركات إنتاج المشروبات ومصنعي العلب المعدنية وشركات إدارة النفايات من أجل تعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في الدولة.

خصائص

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يُعد الألمنيوم المعدن الأساسي في بناء المجتمعات الأكثر استدامة، حيث يمكن إعادة تدويره بلا حدود. وعلى الرغم من خصائصه المستدامة، إلا أنه يتم التخلص منه بكميات كبيرة في الدولة، ما يؤثر على اقتصادنا وبيئتنا. لذا، تهدف شراكتنا مع تطبيق RECAPP من فيوليا إلى تغيير هذا السلوك من خلال تحفيز الشباب على المشاركة في إعادة تدويره وبناء مستقبل أفضل للجميع. كما نسعى لتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة من أجل تمكين الجيل القادم من رواد العمل البيئي وتمهيد الطريق لبناء اقتصاد دائري أكثر استدامة».

تعاون

من جانبه، قال جيروم فيريسيل، المدير العام لخدمات تطبيق RECAPP من شركة فيوليا: «يسرنا عقد هذه الشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم من أجل تعزيز إعادة تدوير الألمنيوم داخل المدارس والجامعات المحلية، وترسيخ تعاوننا الاستراتيجي القائم منذ عدة سنوات بشأن الإدارة المسؤولة للنفايات. تتطلب بناء الحلقة المغلقة لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة حلولاً متعددة تشجع وتحفز المستهلكين على اتباع السلوكيات الصحيحة. وسنسعى من خلال هذا التعاون لدعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة عن طريق تعزيز سلوكيات إعادة التدوير وإبعاد أكبر قدر ممكن من النفايات عن المكبات».

منصة رقمية

ويمثل تطبيق RECAPP حلاً رقمياً لإعادة التدوير للأفراد والشركات، ويستخدمه حالياً نحو 52,000 شخص في الإمارات، حيث يمكّن التطبيق مستخدميه من طلب خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من مواقعهم، ويحصلون في مقابل ذلك على خصومات في بعض المتاجر المحددة.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق RECAPP من شركة فيوليا موقع GoRECAPP.com، وهو أول منصة رقمية لإعادة التدوير خاصة بالشركات في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تمكين الشركات من نشر صناديق إعادة التدوير في منشآتها.

يذكر أن إعادة تدوير الألمنيوم تستهلك طاقة أقل بنسبة 95 % من صناعة المعدن الجديد. وقد أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العام الماضي عن عزمها لبناء أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة.

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