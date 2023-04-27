«كهرباء دبي» تناقش التعاون في الحوسبة الكمية مع «زانادو» الكندية

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع الدكتور كريستيان ويدبروك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة زانادو (Xanadu) الكندية، آخر التطورات في مجال تكنولوجيا الحوسبة الكمية وتأثيرها المحتمل على قطاع الطاقة. واستعرض الجانبان أوجه التعاون الاستراتيجي الممكنة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «زانادو» لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة من شأنها تحسين كفاءة وموثوقية أنظمة الطاقة والحوسبة الكمية، وإحدى الشركات التي تستثمر فيها شركة «فورورد انفستمنت»، الذراع الاستثمارية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال التقنيات الإحلالية.

وسلط معالي الطاير خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة الضوء على أهمية الحوسبة الكمية في مواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، مثل تغير المناخ واستدامة الطاقة، وجهود الهيئة في توفير أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمیاً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقیق الحیاد الكربوني بحلول عام 2050.

تقنيات

وأكد معاليه التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستفادة من التقنيات المتطورة لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصّصة تواكب توقعات المتعاملين، حيث أطلقت الهيئة في عام 2018 برنامجاً للتدريب على الحوسبة الكمية للبحث عن حلول جديدة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه وإدارة الاستهلاك، إضافة إلى تحديد التحديات والمجالات التي يمكن التعامل معها باستخدام الحوسبة الكمية التي تتميز بقدراتها الحاسوبية الهائلة مقارنة بقدرة أجهزة الحاسب التقليدية.

تطورات

من جهته، أشاد الدكتور ويدبروك بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز التنمية المستدامة، متطرقاً لآخر تطورات شركته التي تعتبر من الشركات الرائدة في العالم في مجال الحوسبة الكمية، بما في ذلك حلول البرمجيات والأجهزة الكمومية المتطورة، حيث طورت «زانادو» منصة «بيني لين» (Pennylane)، أول مكتبة برمجيات مفتوحة المصدر للحوسبة الكمية والأكثر استخداماً للحوسبة الكمية وتطوير التطبيقات. كما تعد «زانادو» من أوائل مصنعي الأجهزة الكمومية التي أظهرت التفوق الهائل لأجهزة الحاسب الكمومية مقارنة بأجهزة الحاسب التقليدية.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أهمية التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال الحوسبة الكمية، والالتزام بالعمل نحو تعزيز مستقبل مستدام من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.

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